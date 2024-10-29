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Екстренер Лаціо та Челсі може очолити Рому

Олег Дідух — 29 жовтня, 09:48
Екстренер Лаціо та Челсі може очолити Рому
Мауріціо Саррі
Getty Images

Новим головним тренером Роми може стати Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє RomaPress, посилаючись на La Gazzetta dello Sport.

Раніше Рома ухвалила рішення залишити Івана Юрича на посаді головного тренера до матчу Серії А проти Торіно, який відбудеться 31 жовтня. Незважаючи на це, підставка 49-річного хорватського фахівця вважається лише питанням часу.

Останнім місцем роботи Саррі був найбільш принциповий суперник Роми – Лаціо, з яким 65-річний італійський фахівець працював у 2021 – 2024 роках. Раніше повідомлялося про те, що "Вовки" розглядають кандидатуру іншого екстренера Лаціо, Роберто Манчіні.

У вересні повідомлялося про те, що Саррі може очолити Евертон, за який виступає Віталій Миколенко.

Мауріціо Саррі Рома

Мауріціо Саррі

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