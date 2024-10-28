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Екстренер збірної Італії може очолити Рому

Олег Дідух — 28 жовтня, 23:41
Екстренер збірної Італії може очолити Рому
Роберто Манчіні
Getty Images

Новим головним тренером Роми може стати колишній наставник збірної Італії Роберто Манчіні.

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Нинішній головний тренер Роми Іван Юрич знаходиться на межі звільнення. Керівництво клубу вирішило залишити його на посаді до четверга, 31 жовтня, коли відбудеться матч 10 туру Серії А проти Торіно. Проте цей поєдинок може стати останнім шансом для 49-річного хорватського фахівця виправити ситуацію.

Керівництво Роми уже розпочало пошуки заміни Юричу, і Манчіні розглядається як один із кандидатів. Ще одним варіантом для римлян є повернення попереднього наставника, Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, минулого тижня Манчіні звільнили з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Роберто Манчіні Рома Іван Юрич

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