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Рома визначилась з долею Юрича після поразки від Фіорентини

Олег Дідух — 28 жовтня, 19:05
Рома визначилась з долею Юрича після поразки від Фіорентини
Іван Юрич
ФК Рома

Рома вирішила не звільняти Івана Юрича з посади головного тренера команди після поразки 1:5 від Фіорентини у дев’ятому турі чемпіонату Італії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Сьогодні Юрич у штатному режимі проводив тренування "Вовків" на базі в Тригорії. До наступного матчу столичної команди (проти Торіно у десятому турі Серії А в четвер, 31 жовтня) жодних перестановок на тренерському містку Роми точно не буде.

Раніше повідомлялося про те, що Юрич знаходиться на межі звільнення, а замінити його може Даніеле Де Россі, який і очолював команду Артема Довбика до того, як 18 вересня поточного року її очолив 49-річний хорватський фахівець.

На даний момент столичний клуб посідає 11 місце в турнірній таблиці Серії А.

Рома Іван Юрич

Іван Юрич

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