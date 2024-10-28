Рома визначилась з долею Юрича після поразки від Фіорентини

Рома вирішила не звільняти Івана Юрича з посади головного тренера команди після поразки 1:5 від Фіорентини у дев’ятому турі чемпіонату Італії.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Сьогодні Юрич у штатному режимі проводив тренування "Вовків" на базі в Тригорії. До наступного матчу столичної команди (проти Торіно у десятому турі Серії А в четвер, 31 жовтня) жодних перестановок на тренерському містку Роми точно не буде.

Раніше повідомлялося про те, що Юрич знаходиться на межі звільнення, а замінити його може Даніеле Де Россі, який і очолював команду Артема Довбика до того, як 18 вересня поточного року її очолив 49-річний хорватський фахівець.

На даний момент столичний клуб посідає 11 місце в турнірній таблиці Серії А.