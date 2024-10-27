Лаціо розгромив Дженоа, Парма зіграла внічию з Емполі у 9 турі Серії А

У неділю, 27 жовтня, п'ятьма матчами завершиться 9 тур Італійської Серії А.

Вже було зіграні перші три зустрічі: Парма розписала мирову з Емполі, Лаціо розгромив Дженоа Руслана Малиновського, який досі відновлюється після травми, а Монца зіграла внічию з Венецією.

Найцікавіші баталії італійської першості чекають на фанатів у останніх поєдинкам туру, в яких Інтер прийматиме Ювентус, а Рома Артема Довбика на виїзді поміряється силами з Фіорентиною. Початок матчів о 19:00 та 21:45 відповідно.

Чемпіонат Італії – Серія А-2024/25

9 тур, 27 жовтня

Парма – Емполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 35 Фацціні, 1:1 – 80 Шарпантьє

Лаціо – Дженоа 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Нослін, 2:0 – 86 Родрігес, 3:0 – 90+5 Весіно

Монца – Венеція 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 15 Еллертссон, 1:1 – 21 Кірьякопулус, 1:2 – 39 Свобода, 2:2 – 44 Джурич

Вилучення: 80 – Бондо

19:00 Інтер – Ювентус

21:45 Фіорентина – Рома

Вчора, 26 жовтня, Наполі обіграв Лечче в 9 турі Серії А і зберіг лідерство, Аталанта декласувала Верону, а матч Мілан – Болонья було перенесено на грудень через негоду.