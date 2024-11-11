Взяв приклад з Луніна: Де Хеа зробив дебютний асист у кар’єрі

Воротар Фіорентини Давід Де Хеа віддав першу гольову передачу у своїй кар’єрі. Це сталося в матчі 12 туру Серії А проти Верони.

Після кутового на 90+2 хвилині матчу іспанець швидко вибив м’яч на Мойзе Кіна, а той майстерно обіграв захисника, увірвався у штрафний майданчик і сильно пробив у дальній кут, встановивши остаточний рахунок – 3:1 на користь Фіорентини. Зазначимо, що Кін забив усі три голи "фіалок" у матчі.

Але це не єдиний асист воротаря, який стався цього європейського вікенду. В аналогічній ситуації Андрій Лунін вибив на Вінісіуса Жуніора, після чого бразилець втік від захисника Осасуни, обіграв воротаря і відправив м’яч у пусті ворота. До слова, як і Мойзе Кін, вінгер Реала також оформив хет-трик.

Нагадаємо, Де Хеа перейшов у Фіорентину вільним агентом влітку 2024 року. В матчі проти Мілана 34-річний воротар відбив два пенальті.