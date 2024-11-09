Лунін відзначився асистом у матчі за Реал

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відзначився асистом на Вінісіуса Жуніора у матчі 13 туру Ла ліги проти Осасуни.

Це сталося на 61 хвилині матчу. Воротар збірної України перехопив м’яч після подачі кутового і миттєво розпочав контратаку своєї команди довгою передачею на Вінісіуса Жуніора. Бразилець втік від захисника Осасуни, обвів голкіпера команди Серхіо Ерреру і відправив м’яч у пусті ворота, зробивши рахунок 3:0.

Для Луніна це перша гольова передача в кар’єрі. Українець вийшов у основі Реала у зв’язку з тим, що Тібо Куртуа ще не відновився після травми, яку отримав у жовтні.

Це п’ятий матч для Луніна за Реал у поточному сезоні. У попередніх чотирьох українець пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".