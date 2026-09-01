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Комо підписав нападника збірної Італії

Олександр Булава — 1 вересня 2026, 21:19
Комо підписав нападника збірної Італії
Мойзе Кін
Комо

Комо оголосив про підписання нападника Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди із зобов'язанням викупу. Фінансові деталі не розголошуються.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, Комо заплатить 5 млн євро за оренду з обов'язковим викупом за 30 млн євро.

У минулому сезоні на рахунку Кіна 9 голів і 4 асисти в 33 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Контракт форварда діє до кінця червня 2029 року.

Раніше Комо здійснив невдалу спробу орендувати форварда Челсі Ліама Делапа. Нагадаємо, в сезоні-2026/27 Комо вперше в історії зіграє в Лізі чемпіонів.

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