Екстренер Фіорентини погрожував бойкотом тренувань перед звільненням

Фабіо Гроссо погрожував бойкотом тренувань Фіорентини перед своїм звільненням з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

7 вересня Гроссо був звільнений з посади головного тренера Фіорентини після провального старту сезону: 3 поразки в 3 матчах Серії А з загальним рахунком 1:9.

Як виявилося, на звільненні наполягав сам Гроссо. Попри провальний старт, керівництво клубу планувало дати тренеру час щонайменше до жовтневої паузи на матчі збірних для виправлення ситуації.

Проте в неділю (6 вересня) ввечері у Гроссо трапилася сварка зі спортивним директором Фіорентини Фабіо Паратічі. Тренер заявив, що вважає команду некерованою та не вірить у неї, звинувативши клуб у провальній трансферній політиці.

Попри те, що клуб підписав 13 нових гравців на загальну суму в 130 мільйонів євро, Гроссо так і не отримав вінгерів бажаного профілю на кшталт Доменіко Берарді та Армана Лор'єнте, з якими працював у минулому сезоні в Сассуолоу.

Гроссо говорив Паратічі "якщо ти ціниш мене, то звільни" та погрожував бойкотувати тренування, якщо його не звільнять. При цьому, самостійно подавати у відставку Гроссо відмовлявся, оскільки хотів отримати компенсацію за звільнення.

Наступного дня Фіорентина таки звільнила Гроссо, проте тепер клуб намагатиметься у судовому порядку добитися права не платити компенсацію за розрив контракту через грубо порушення тренером своїх професійних обов'язків.