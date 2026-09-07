Фіорентина призначила нового головного тренера

Фіорентина оголосила про повернення Паоло Ванолі на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 54-річним фахівцем не розголошуються. Він уже провів перше тренування з командою.

Ванолі очолював Фіорентину минулого сезону. Він прийняв команду в листопаді, змінивши на посаді звільненого Стефано Піолі, і залишив клуб влітку.

На цій посаді він замінить Фабіо Гроссо, який провів лише чотири офіційні матчі на чолі "фіалок". Під його керівництвом італійський колектив провів чотири офіційні поєдинки, у яких зазнав трьох поразок.

Всі вони стались у Серії А. Команда програла Ромі (0:4), Фрозіноне (0:3) та Торіно (1:2). Наразі Фіорентина посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.