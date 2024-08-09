Фіорентина оголосила про підписання Де Хеа

Іспанський воротар Давід Де Хеа підписав контракт з Фіорентиною.

Про це повідомляє пресслужба "фіалок".

Контракт 33-річного голкіпера розрахований на один сезон з можливістю пролонгації ще на один рік. Зарплатня іспанця склала 3 млн євро за сезон.

Давід Де Хеа був вільним агентом після того, як у 2023 році покинув Манчестер Юнайтед. Іспанець не мав клубу понад рік.

Нагадаємо, що в попередньому сезоні Фіорентина завершила чемпіонат на восьмій сходинці та кваліфікувалася у Лігу конференцій.