Може врятувати клятий Титанік: Де Хеа став героєм матчу з Міланом, відбивши два пенальті
Голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа відзначився вкрай значущими сейвими у матчі проти Мілана (2:1). Іспанець зумів двічі відбити пенальті.
33-річний футболіст спочатку парирував 11-метровий від Тео Ернандеса на 45+1 хвилині, а вже на старті другої половини гри завадив відзначитися з позначки Теммі Абрахаму.
За цей свій перформанс Де Хеа отримав оцінку 9.1 від авторитетного аналітичного порталу Sofascore.
Фанати у соцмережах також божеволіли від виступу іспанця. Гравець отримав багато позитивних відгуків, а також чимало коментарів із проханням повернутися в Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Давід перейшов цього літа до Фіорентини на правах вільного агента, підписавши контракт із клубом на один рік.