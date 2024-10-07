Може врятувати клятий Титанік: Де Хеа став героєм матчу з Міланом, відбивши два пенальті

Голкіпер Фіорентини Давід Де Хеа відзначився вкрай значущими сейвими у матчі проти Мілана (2:1). Іспанець зумів двічі відбити пенальті.

33-річний футболіст спочатку парирував 11-метровий від Тео Ернандеса на 45+1 хвилині, а вже на старті другої половини гри завадив відзначитися з позначки Теммі Абрахаму.

David De Gea has now faced 3 Penalties as a Fiorentina player, he saved it all.

CLASSIC 👏 pic.twitter.com/4zNG6mhF8W — Zirkzee (@ZirkSzn) October 6, 2024

За цей свій перформанс Де Хеа отримав оцінку 9.1 від авторитетного аналітичного порталу Sofascore.

Фанати у соцмережах також божеволіли від виступу іспанця. Гравець отримав багато позитивних відгуків, а також чимало коментарів із проханням повернутися в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Давід перейшов цього літа до Фіорентини на правах вільного агента, підписавши контракт із клубом на один рік.