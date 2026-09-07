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В Серії А відбулась перша тренерська відставка в сезоні-2026/27

Денис Іваненко — 7 вересня 2026, 07:09
В Серії А відбулась перша тренерська відставка в сезоні-2026/27
Фабіо Гроссо
Getty Images

Фіорентина звільнила головного тренера команди Фабіо Гроссо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець очолював "фіалок" з червня 2026 року. Під його керівництвом італійський колектив провів чотири офіційні поєдинки, у яких зазнав трьох поразок.

Всі вони стались у Серії А. Команда програла Ромі (0:4), Фрозіноне (0:3) та Торіно (1:2).

Наразі Фіорентина посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Єдину перемогу  під керівництвом Гроссо "фіалки" здобули в Кубку Італії над Беневенто (4:1).

Зазначимо, що контракт Фабіо з Фіорентиною був розрахований до літа 2028 року. Це перша тренерська відставка сезону-2026/27 у Серії А.

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