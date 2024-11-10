Аталанта здобула вольову перемогу над Удінезе у 12 турі Серії А

Відбувся ще один матч в рамках 12 туру італійської Серії А. Аталанта вдома здобула вольову перемогу над Удінезе з рахунком 2:1. Цей успіх дозволив команді Джан П’єро Гасперіні набрати 25 очок і наздогнати лідера чемпіонату, Наполі.

Чемпіонат Італії – Серія А

12 тур, 10 листопада

Аталанта – Удінезе – 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+3 Камара, 1:1 – 56 Пашалич, 2:1 – 61 Туре (автогол)

У неділю, 10 листопада відбудуться ще чотири матчі 10 туру Серії А:

16:00 Фіорентина – Верона

16:00 Рома – Болонья

19:00 Монца – Лаціо

21:45 Інтер – Наполі

Форвард збірної України Артем Довбик вийде в основі Роми на матч проти Болоньї, який може стати останнім для наставника римлян Івана Юрича.

Вчора, 9 листопада, Мілан втратив очки у матчі з Кальярі – нічия 3:3.