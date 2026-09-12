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Вінгер Фіорентини побив рекорд Мессі

Олег Дідух — 12 вересня 2026, 11:43
Вінгер Фіорентини побив рекорд Мессі
Франко Мастантуоно
Getty Images

Орендований у Реала вінгер Фіорентини Франко Мастантуоно став наймолодшим аргентинцем, який оформляв хеттрик у матчах топ-5 ліг Європи.

Про це повідомляє Sports Center.

Напередодні Фіорентина у стартовому матчі 4 туру Серії А перемогла Венецію 4:2. Мастантуоно оформив хеттрик у віці 19 років і 28 днів.

До цього наймолодшим аргентинцем, який оформлював хеттрик у топ-5 європейських чемпіонатів, був Ліонель Мессі – 19 років і 269 днів.

Також Мастантуоно став наймолодшим легіонером у історії Серії А, якому вдалося оформити хеттрик.

Зазначимо, що перед матчем проти Венеції Фіорентина змінила головного тренера: Паоло Ванолі очолив команду замість Фабіо Гроссо.

Влітку поточного року Мастантуоно перейшов у Фіорентину з Реала на правах річної оренди.

Фіорентина Франко Мастантуоно

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