Вінгер Фіорентини побив рекорд Мессі

Орендований у Реала вінгер Фіорентини Франко Мастантуоно став наймолодшим аргентинцем, який оформляв хеттрик у матчах топ-5 ліг Європи.

Про це повідомляє Sports Center.

Напередодні Фіорентина у стартовому матчі 4 туру Серії А перемогла Венецію 4:2. Мастантуоно оформив хеттрик у віці 19 років і 28 днів.

До цього наймолодшим аргентинцем, який оформлював хеттрик у топ-5 європейських чемпіонатів, був Ліонель Мессі – 19 років і 269 днів.

Con 19 años y 28 días de edad, Franco Mastantuono se convirtió en el argentino más joven en marcar un HAT-TRICK en una de las 5 ligas top de Europa. Superó el récord de Leo Messi, que con 19 años y 259 días le hizo tres goles al Real Madrid en un empate 3-3 del Barcelona por La… pic.twitter.com/dXJ4zAKVOa — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026

Також Мастантуоно став наймолодшим легіонером у історії Серії А, якому вдалося оформити хеттрик.

Зазначимо, що перед матчем проти Венеції Фіорентина змінила головного тренера: Паоло Ванолі очолив команду замість Фабіо Гроссо.

Влітку поточного року Мастантуоно перейшов у Фіорентину з Реала на правах річної оренди.