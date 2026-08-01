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Він мені як син: Де Дзербі відреагував на повернення Мудрика до футболу

Микола Літвінов — 1 серпня 2026, 19:45
Він мені як син: Де Дзербі відреагував на повернення Мудрика до футболу
Роберто Де Дзербі
Getty Images

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився щодо повернення до футболу свого колишнього підопічного Михайла Мудрика, який наразі є гравцем Челсі, та сподівається, що нападник зможе надолужити втрачене за два роки. 

Його слова передає репортер The Times Пітер Ратцлер.

"Він як мій син, класний хлопець, топ-гравець. Сподіваюся, у наступному сезоні він зможе показати, через що йому довелося пройти за останні два сезони – може, не проти Тоттенгема, але він чудовий хлопець".

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Зауважимо, що Мудрик виступав під керівництвом Де Дзербі у донецькому Шахтарі. Під орудою італійського наставника нападник відіграв 19 матчів, записавши до свого активу 2 голи та 9 результативних передач. 

Наставник "синіх" Хабі Алонсо з радістю сприйняв новину про повернення українського легіонера до футболу, зазначивши, що клуб готовий підтримати гравця після такої тривалої паузи. 

Михайло Мудрик Роберто Де Дзербі

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