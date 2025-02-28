Зоря – Рух: де дивитися матч 19 туру УПЛ

Луганська Зоря прийматиме львівський Рух у матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у неділю, 2 березня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Рух перед матчем посідає 7 місце в турнірній таблиці. У підопічних Віталія Пономарьова 23 очка за 18 матчів. Зоря ж опинилася на 10 місці, проте відстає від львів'ян лише на 1 очко.

Нагадаємо, в попередньому турі Рух поступився ЛНЗ, а Зоря програла Олександрії. Проте головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі заявив, що переможний гол у ворота луганців було забито з порушенням правил.