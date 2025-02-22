ЛНЗ із дебютним голом Танковського здолав Рух у 18 турі УПЛ

У суботу, 22 лютого, відбувся матч 18 туру Української Прем'єр-ліги, в якому ЛНЗ на виїзді переграв Рух.

Зустріч, що відбулася на "Арені Львів", завершилася перемогою черкаського колективу з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч був забитий на 4-й хвилині – перший гол за ЛНЗ на офіційному рівні забив півзахисник В'ячеслав Танковський, який взимку в статусі вільного агента перейшов до клубу Романа Григорчука.

Зазначимо, що для самого тренера це перша перемога після повернення в УПЛ.

Після успіху ЛНЗ набрав 22 бали та піднявся на 9 сходинку турнірної таблиці чемпіонату, Рух із 23 балами в активі залишився 7-м.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 22 лютого

Рух – ЛНЗ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 4 Танковський

Рух: Ледвій – Роман, Слюсар (Притула 76), Холод, Лях – Підгурський (Рябов 46), Дідик, Едсон (Пастух 46) – Тлумак (Слюбик 46), Климчук (Погорілий 69), Карабін

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Кушніренко, Яшарі, Танковський – Молло (Топалов 83), Момо, Ейнел (Пасіч 76)

Попередження: 45 – Яшарі, 48 – Бессала, 62 – Драмбаєв, 81 – Притула

У наступному турі ЛНЗ зустрінеться з Карпатами, матч відбудеться 28 лютого. Водночас Рух 2 березня зіграє проти Зорі.

Нагадаємо, сьогодні відбулося ще два матчі 18 туру, в яких Полісся переграло Інгулець, а Кривбас програв Вересу.