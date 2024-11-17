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Збірна Албанії – збірна України: де дивитися вирішальний матч Ліги націй

Микола Дендак — 17 листопада 2024, 19:18
Збірна Албанії – збірна України: де дивитися вирішальний матч Ліги націй
Getty Images

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу на виїзді зіграє проти Албанії в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону В.

Поєдинок відбудеться на Air Albania Stadium у Тирані, Албанія. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Окрім цього наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Албанії – 3,05;
  • Нічия – 3,30;
  • Перемога України – 2,45.

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