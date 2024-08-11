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Шахтар — Полісся: де дивитися матч УПЛ

Станіслав Лисак — 11 серпня, 10:50
Шахтар — Полісся: де дивитися матч УПЛ

Донецький Шахтар зіграє з житомирським Поліссям у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 11 серпня, о 18:00, на стадіоні "Арена Лівий берег", який розташований поблизу Києва.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, в першому турі Шахтар з дублем Матвієнка розгромив Ворсклу, а матч Полісся з Олександрією був перенесений через участь житомирян у єврокубках. Підопічні Шура Імада Халеда поступилися словенській Олімпії Любляні та покинуло

Напередодні Динамо з голами Шапаренка та Буяльського здолало Верес. Також Ворскла на класі розгромила Лівий берег.

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