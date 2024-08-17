Лівий берег — Шахтар: де дивитися матч УПЛ

Донецький Шахтар зіграє з київським Лівим берегом у матчі третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 18 серпня, о 18:00, на стадіоні "Арена Лівий берег", який розташований поблизу Києва.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепула УПЛ ТБ — він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv і т.д.).

Нагадаємо, в першому турі Шахтар з дублем Матвієнка розгромив Ворсклу, а в другому зазнав несподіваної поразки від Полісся.

Лівий берег залишається єдиною командою, яка не здобула очок у нинішньому сезоні. Кияни поступилися ЛНЗ у дебютній грі чемпіонату та програли Ворсклі в другій.