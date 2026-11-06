Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначилась дата догравання матчу 11 туру УПЛ Лівий берег – Буковина

Володимир Максименко — 6 листопада 2026, 17:05
Визначилась дата догравання матчу 11 туру УПЛ Лівий берег – Буковина
Фото: Лівий Берег

Дирекція УПЛ повідомила дату догравання матчу 11 туру чемпіонату України між Лівим берегом та Буковиною.

Про це стало відомо на сайті Прем'єр-ліги.

Так, другий тайм поєдинку, який перервали через тривалу повітряну тривогу, буде зіграно 14 листопада о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, перший тайм виграв чернівецький колектив – голом відзначився Віталій Груша.

Лівий берег наразі посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 9 очками в активі. У чернівецького колективу 12-та позиція та 9 балів в активі. 

Раніше розпочались матчі 12 туру чемпіонату України, в яких Оболонь та Лівий берег зіграли внічию, а Полісся здолало Верес.

Буковина Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ

Буковина

Матч Лівий Берег – Буковина перенесли через повітряну тривогу
Шищенко пояснив, чому Буковині не вдалося перемогти Кривбас у 10 турі УПЛ
Я навіть не знаю, як звати хлопців: Петраков прокоментував свій дебют на посаді наставника Кривбаса
Буковина та Кривбас не виявили переможця у матчі 10 туру УПЛ
Треба пережити цей результат і рухатися далі: Шищенко – про поразку Буковини від Кудрівки

Останні новини