Визначилась дата догравання матчу 11 туру УПЛ Лівий берег – Буковина
Фото: Лівий Берег
Дирекція УПЛ повідомила дату догравання матчу 11 туру чемпіонату України між Лівим берегом та Буковиною.
Про це стало відомо на сайті Прем'єр-ліги.
Так, другий тайм поєдинку, який перервали через тривалу повітряну тривогу, буде зіграно 14 листопада о 12:00 за київським часом.
Нагадаємо, перший тайм виграв чернівецький колектив – голом відзначився Віталій Груша.
Лівий берег наразі посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату з 9 очками в активі. У чернівецького колективу 12-та позиція та 9 балів в активі.
Раніше розпочались матчі 12 туру чемпіонату України, в яких Оболонь та Лівий берег зіграли внічию, а Полісся здолало Верес.