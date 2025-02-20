Рух – ЛНЗ: де дивитися матч УПЛ

Львівський Рух прийматиме черкаський ЛНЗ у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Зауважимо, що матч міг і не відбутися, львів'яни просили про перенос, оскільки в команді епідемія грипу, але УПЛ не погодила це.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Напередодні гри Рух розташувався на 7 сходинці турнірної таблиці, маючи 23 бали після 17 зіграних матчів. ЛНЗ знаходиться на 10 місці в чемпіонаті України, заробивши 19 очок після 17 турів.

У першому колі черкасці впевнено перемогли Рух з рахунком 3:1.