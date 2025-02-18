Захворіло 20 працівників клубу: представник Руха пояснив, чому треба перенести матч УПЛ
Генеральний директор львівського Руха Ігор Дедишин пояснив, чому клуб хоче перенести матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Він зазначив, що загалом у клубі захворіло 20 людей.
Про це він розповів у коментарі для ТаТоТаке.
"Станом на сьогодні на грип типу А захворіло близько 20 наших працівників, 12 із них – футболісти. Лікарі прогнозують, що до гри будуть хворими щонайменше 15-17 гравців.
Пробуємо перенести матч на 11 березня. ЛНЗ дало свою згоду на перенесення, однак УПЛ каже, що регламентом не передбачено переносів, навіть за умови згоди двох клубів", – сказав Дедишин.
Зауважимо, що поєдинок 18 туру Рух – ЛНЗ мав відбутися 22 лютого, але тепер подальшу долю гри вирішуватиме дирекція УПЛ.
Рух наразі має 23 очки і посідає 7-ме місце. Черкаський клуб здобув на 4 пункти менше – 10-те місце.
Нагадаємо, раніше генеральний директор Карпат Андрій Русол розповів, чому команда пішла на співпрацю з Рухом. Він вважає цю угоду дуже вигідною в плані витрат коштів та отриманого результату.