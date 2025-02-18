Захворіло 20 працівників клубу: представник Руха пояснив, чому треба перенести матч УПЛ

Генеральний директор львівського Руха Ігор Дедишин пояснив, чому клуб хоче перенести матч 18-го туру Української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ. Він зазначив, що загалом у клубі захворіло 20 людей.

Про це він розповів у коментарі для ТаТоТаке.

"Станом на сьогодні на грип типу А захворіло близько 20 наших працівників, 12 із них – футболісти. Лікарі прогнозують, що до гри будуть хворими щонайменше 15-17 гравців.

Пробуємо перенести матч на 11 березня. ЛНЗ дало свою згоду на перенесення, однак УПЛ каже, що регламентом не передбачено переносів, навіть за умови згоди двох клубів", – сказав Дедишин.