УПЛ не буде переносити матч 18 туру між Рухом та ЛНЗ попри прохання львівського клубу

Матч 18 туру Української Прем'єр-ліги між Рухом Та ЛНЗ буде зіграний у раніше встановлену дату, попри прохання львівського клубу про перенесення гри.

Про це у коментарі Tribuna.com повідомили в дирекції УПЛ.

"Дирекція УПЛ, враховуючи лист Спортивно-медичного комітету УАФ від 19.02.2025 і, керуючись п. 13 статті 9 Регламенту проведення змагань УПЛ сезону-2024/25, інформує, що не має нормативно-правових підстав для задоволення клопотання Руха, і матч 18-го туру між командами Рух та ЛНЗ має відбутися згідно з раніше затвердженим розкладом" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що матч 18 туру чемпіонату України між Рухом та ЛНЗ має відбутися у Львові 22 лютого.

Раніше генеральний директор "жовто-чорних" Ігор Дедишин розповів про складну ситуацію в клубі, який не зможе розраховувати більш ніж на десятьох футболістів

Проте, як зазначає Рух, відповіді від відповідних органів він так і не отримав. Тому клуб прийняв рішення провести цю зустріч у заплановану дату з тими гравцями, які будуть доступні.