Карпати – ЛНЗ: де дивитися матч 19 туру УПЛ

Львівські Карпати та черкаський ЛНЗ зіграють між собою в матчі 19 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 28 лютого, на "Центральному міському стадіоні Полісся" у Житомирі. Гру перенесли через незадовільний стан газону на арені "Україна". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Карпати наразі йдуть на шостому місці в турнірній таблиці. У "левів" 24 очки за 18 матчів. У попередньому турі Динамо розібралося з Карпатами.

ЛНЗ розташоване поруч з львівським клубом. Після перемоги над Рухом у попередньому турі черкасці піднялися на 9 місце. У команди 22 залікові пункти.