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Карпати змінили місце проведення матчу 19 туру УПЛ проти ЛНЗ

Володимир Максименко — 24 лютого 2025, 14:04
Карпати змінили місце проведення матчу 19 туру УПЛ проти ЛНЗ
Бруніньо
ФК Карпати Львів

Львівські Карпати виступили із заявою, в якій оголосили про зміну місця проведення поєдинку 19 туру УПЛ проти ЛНЗ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "левів".

"У п’ятницю, 28 лютого, львівські Карпати зіграють перший домашній поєдинок року проти черкаського ЛНЗ. Несприятливий температурний режим виявив технічні проблеми з системою підігріву газону на стадіоні "Україна", які неможливо оперативно усунути.

Скоріш за все, розв'язання цієї проблеми потребуватиме заміни частини газону стадіону, що неможливе в теперішніх погодних умовах.

Враховуючи це, ФК Карпати ухвалили рішення про перенесення гри на найближчу доступну арену – "Центральний міський стадіон Полісся" у Житомирі. Клуб усвідомлює незручності, які створює це рішення для вболівальників, але просить з розумінням поставитись до цього вимушеного заходу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, стартовий свисток поєдинку між Карпатами та ЛНЗ заплановано на 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні львів'яни поступились київському Динамо в поєдинку 18 туру УПЛ.

Цей матч вже прокоментував хавбек столичного колективу Олександр Піхальонок, заявивши про складність адаптації після зборів у Туреччині.

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