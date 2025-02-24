Карпати змінили місце проведення матчу 19 туру УПЛ проти ЛНЗ

Львівські Карпати виступили із заявою, в якій оголосили про зміну місця проведення поєдинку 19 туру УПЛ проти ЛНЗ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби "левів".

"У п’ятницю, 28 лютого, львівські Карпати зіграють перший домашній поєдинок року проти черкаського ЛНЗ. Несприятливий температурний режим виявив технічні проблеми з системою підігріву газону на стадіоні "Україна", які неможливо оперативно усунути.



Скоріш за все, розв'язання цієї проблеми потребуватиме заміни частини газону стадіону, що неможливе в теперішніх погодних умовах.



Враховуючи це, ФК Карпати ухвалили рішення про перенесення гри на найближчу доступну арену – "Центральний міський стадіон Полісся" у Житомирі. Клуб усвідомлює незручності, які створює це рішення для вболівальників, але просить з розумінням поставитись до цього вимушеного заходу", – йдеться у заяві.