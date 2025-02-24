Карпати змінили місце проведення матчу 19 туру УПЛ проти ЛНЗ
Львівські Карпати виступили із заявою, в якій оголосили про зміну місця проведення поєдинку 19 туру УПЛ проти ЛНЗ.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби "левів".
"У п’ятницю, 28 лютого, львівські Карпати зіграють перший домашній поєдинок року проти черкаського ЛНЗ. Несприятливий температурний режим виявив технічні проблеми з системою підігріву газону на стадіоні "Україна", які неможливо оперативно усунути.
Скоріш за все, розв'язання цієї проблеми потребуватиме заміни частини газону стадіону, що неможливе в теперішніх погодних умовах.
Враховуючи це, ФК Карпати ухвалили рішення про перенесення гри на найближчу доступну арену – "Центральний міський стадіон Полісся" у Житомирі. Клуб усвідомлює незручності, які створює це рішення для вболівальників, але просить з розумінням поставитись до цього вимушеного заходу", – йдеться у заяві.
Нагадаємо, стартовий свисток поєдинку між Карпатами та ЛНЗ заплановано на 18:00 за київським часом.
Зазначимо, що напередодні львів'яни поступились київському Динамо в поєдинку 18 туру УПЛ.
Цей матч вже прокоментував хавбек столичного колективу Олександр Піхальонок, заявивши про складність адаптації після зборів у Туреччині.