Інгулець втримав перемогу над Зорею у дограному матчі 16 туру УПЛ

Луганська Зоря та Інгулець дограли матч 16 туру чемпіонату України, який розпочався 8 грудня 2024 року через тривалу повітряну тривогу.

У підсумку, зустріч завершилась з рахунком 1:0 на користь петрівського колективу.

В першому таймі, який було зіграно в Кривому Рогу, рахунок відкрив Роман Волохатий. Тоді півзахисник завершив чудову комбінацію ударом у напівпусті ворота з близької відстані.

Догравання розпочалось з атак "чорно-білих", які претендували на призначення пенальті на початку тайму, але рефері не повірив падінню Яцика.

Інгулець майже не виходив в атаку – лише Пушкарьов завдав небезпечного удару з лінії штрафного майданчика, але м'яч пройшов повз стійки. Під завісу матчу Волохатий міг оформити дубль, але його щільний удар взяв на себе Вантух.

В атаку у складі Зорі регулярно ходили навіть захисники Жуніньйо та Джордан, але петрівці змогли втримати переможний результат.

Чемпіонат України – УПЛ

16 тур, 30 квітня

Інгулець – Зоря 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Волохатий, 38

Інгулець: Паламарчук – Свистун, Дихтярук, Жовтенко, Катрич – Лосенко – Фарасєєнко, Волохатий, П’ятов, Могильний (Сад, 76) – Пушкарьов

Зоря: Сапутін – Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо (Вантух, 71) – Мічин, Попара, Дришлюк (Кораблін, 71) – Антюх, Будківський, Яцик

Попередження: Жуніньйо, Горбач, Лосенко

У підсумку, луганський колектив залишився на восьмому місці у турнірній таблиці, набравши 35 очок, а Інгулець продовжує боротьбу за виживання – 15 місце та 20 залікових балів.