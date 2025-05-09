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Барселона – Реал Мадрид: де дивитися центральний матч сезону Ла Ліги

Станіслав Лисак — 9 травня 2025, 16:23
Барселона – Реал Мадрид: де дивитися центральний матч сезону Ла Ліги
Getty Images

Барселона та мадридський Реал, за який виступає український воротар Андрій Лунін, проведуть поєдинок у межах 35 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч відбудеться в неділю, 11 травня, на арені "Естадіо Олімпіко" в Барселоні. Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за передплатою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL

Зауважимо, що наразі Барселона очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Реал на 4 очки.

Напередодні каталонці провели матч-відповдіь з Інтером у півфіналі Ліги чемпіонів. Підопічні Гансі Фліка зазнали поразки завдяки голу Давіде Фраттезі в овертаймі та покинули турнір.

Реал вилетів з ЛЧ від лондонського Арсенала ще на стадії 1/4 фіналу. Після цього головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії.

Очолити мадридців має Хабі Алонсо. Напередодні Баєр оголосив про відхід іспанського наставника по завершенню сезону.

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