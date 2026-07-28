Лунін відіграв за Реал другий передсезонний спаринг

Мадридський Реал продовжує активну підготовку до сезону-2026/27. У вівторок, 28 липня, "вершкові" зіграли спаринг проти Леганеса.

Зустріч завершилась переконливою перемогою підопічних Жозе Моурінью з рахунком 4:1 завдяки м'ячам Вальверде, Гонсало, Мастантуоно та одному автоголу.

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Український голкіпер Реала Андрій Лунін за відсутності Тібо Куртуа розпочав гру в стартовому складі.

У минулому сезоні-2025/26 Лунін взяв участь у 12 іграх мадридського колективу (21 пропущений м'яч та 1 гра на нуль). Його чинний контракт із Реалом розрахований до кінця червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, для мадридців це другий товариський матч у межах підготовки до нового сезону. Раніше "галактікос" переграли Алькоркон (1:0).