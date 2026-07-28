Помер експівзахисник Райо Вальєкано та другої команди Реала

Колишній півзахисник Райо Вальєкано та резервної команди мадридського Реала Борха Феррер помер у віці 44 років.

Про це повідомляє пресслужба "королівського" клубу.

Причини смерті не розголошуються. Два роки тому ексфутболіст переніс операцію на мозку через неназвану хворобу, як стверджує Marca.

"Реал Мадрид висловлює свої співчуття та щиру прихильність усім членам його родини, товаришам по команді та близьким. Борха Феррер пішов з життя у віці 44 років. Нехай спочиває з миром", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що уродженець Барселони є вихованцем іспанського Хереса, проте вже влітку 2003 року перебрався на правах оренди до Реал Мадрид Кастлільї. У футболці "вершкових" провів 14 поєдинків, після чого повернувся до Хереса.

Загалом протягом своєї ігрової кар'єри Феррер захищав кольори таких команд як Херес, Реал Мадрид Кастлілья, Понферрадіна, Райо Вальєкано, Кастельдафелс та Алькала, у якій і повісив бутси на цвях.

Нагадаємо, що напередодні 18-річний марокканський футболіст Самі Саїд загинув унаслідок ДТП.