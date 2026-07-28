Зірка Реала похизувався ексклюзивним Porsche та розкрив плани після футболу

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа вкотре підтвердив, що його головною пристрастю поза футболом є автоспорт. Бельгієць показав шанувальникам свій ексклюзивний Porsche 911 GT3 RS, а також поділився планами на життя після завершення професійної кар'єри.

Під час поїздки на легендарний автодром Харама разом з іспанським блогером Plex воротар виїхав на трасу на власному спорткарі та розповів, що вже зараз активно розвиває свою гоночну команду TC Racing.

За словами Куртуа, після завершення футбольної кар'єри він хоче повністю присвятити себе автоспорту, хоча й наголошує, що з великою повагою ставиться до професійних гонщиків, які присвячують цьому все життя.

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Окремо бельгієць показав і свій кастомізований Porsche 911 GT3 RS. Голкіпер розповів, що став одним із перших власників автомобіля у рідкісному ексклюзивному кольорі Palladium, а також замовив індивідуальне оздоблення салону та персоналізовані сидіння.

Крім цього, Куртуа поділився ще однією амбітною мрією. Він хотів би допомогти одному з найталановитіших симрейсерів перейти у справжній автоспорт, посадивши його за кермо боліда Формули-4 та давши шанс проявити себе вже на реальній трасі. Саме такий проєкт воротар називає своєю головною ціллю після футболу.

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