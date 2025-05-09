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Баєр оголосив про відхід Алонсо

Олександр Булава — 9 травня 2025, 15:35
Баєр оголосив про відхід Алонсо
Хабі Алонсо
Getty Images

Леверкузенський Баєр оголосив про відхід головного тренера Хабі Алонсо після завершення сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Під керівництвом іспанця "фармацевти" зіграють ще два матчі у чемпіонаті Німеччини – 11 травня вдома проти дортмундської Боруссії та 17 травня з Майнцом на виїзді.

"Після майже двох з половиною років, і протягом найуспішнішого періоду в історії клубу, наш головний тренер, Хабі Алонсо залишить Баєр після завершення сезону", – йдеться в повідомленні.

43-річний Алонсо очолив Баєр у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів "фармацевтів" до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини. Також команда дійшла до фіналу Ліги Європи. 

Зазначимо, що після вильоту Реала з Ліги чемпіонів від Арсеналу посилилися чутки про можливе звільнення Карло Анчелотті. Основним кандидатом на цей пост давно називають Алонсо, контракт якого з Байєром розрахований до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що Алонсо прийняв запропоновані Реалом умови та незабаром підпише 3-річну угоду з мадридцями. Разом із ним до "бланкос" перейде тренер Баєра з фізпідготовки Себас Паррілья.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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