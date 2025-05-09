Баєр оголосив про відхід Алонсо

Леверкузенський Баєр оголосив про відхід головного тренера Хабі Алонсо після завершення сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Під керівництвом іспанця "фармацевти" зіграють ще два матчі у чемпіонаті Німеччини – 11 травня вдома проти дортмундської Боруссії та 17 травня з Майнцом на виїзді.

"Після майже двох з половиною років, і протягом найуспішнішого періоду в історії клубу, наш головний тренер, Хабі Алонсо залишить Баєр після завершення сезону", – йдеться в повідомленні.

43-річний Алонсо очолив Баєр у жовтні 2022 року. Минулого сезону він привів "фармацевтів" до перемоги в Бундеслізі та Кубку Німеччини. Також команда дійшла до фіналу Ліги Європи.

𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫.



More than a coach - a legend 🖤❤️



Thank you for everything, Xabi! pic.twitter.com/1Q4StFC9PM — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 9, 2025

Зазначимо, що після вильоту Реала з Ліги чемпіонів від Арсеналу посилилися чутки про можливе звільнення Карло Анчелотті. Основним кандидатом на цей пост давно називають Алонсо, контракт якого з Байєром розрахований до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що Алонсо прийняв запропоновані Реалом умови та незабаром підпише 3-річну угоду з мадридцями. Разом із ним до "бланкос" перейде тренер Баєра з фізпідготовки Себас Паррілья.