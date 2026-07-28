Реал визначився з майбутнім Вінісіуса на тлі інтересу Арсенала

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор залишиться у клубі попри інтерес Арсенала.

Про це повідомляє Sky Sport.

Іспанський клуб не має наміру продавати бразильця та впевнений, що він погодиться на новий контракт. Незабаром між клубом та гравцем відбудуться переговори щодо нової довгострокової угоди.

За ситуацією уважно стежить Арсенал, який визначив Вінісіуса пріоритетною ціллю на літнє міжсезоння.

Чинна угода Жуніора з мадридським клубом розрахована до кінця червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 140 мільйонів євро.

Зауважимо, що в сезоні-25/26 Вінісіус провів у футболці "королівського" клубу 53 матчі, у яких забив 22 голи та віддав 14 асистів. Нападник приєднався до мадридського колективу в липні 2018 року, коли командою керував ще Хулен Лопетегі.

Раніше нападник зазначав, що хоче продовжити кар'єру саме в мадридському колективі.

Нагадаємо, збірна Бразилія з Вінісіусом вилетіли з цьогорічного мундіалю від Норвегії на стадії 1/8 фіналу. Підопічні Карло Анчелотті пропустили у свої ворота дубль від Ерліна Голанда та не реалізували призначений пенальті у першому таймі, у підсумку поступившись з рахунком 1:2.