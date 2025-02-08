Основний центрбек Баварії підтвердив переговори з клубом щодо нового контракту

Захисник Баварії Дайо Упамекано зізнався, що його агент зараз розмовляє з керівництвом мюнхенського клубу – сторони обговорюють новий контракт для 26-річного француза.

Слова футболіста наводить журналіст Sky Sports Керрі Хау.

"Мій агент веде переговори про новий контракт з Максом Еберлєм (генеральний директор) і Крістофом Фройндом (спортивний директор). Розмови хороші. Але я повністю зосереджений на своїй грі", – сказав Упамекано.

Dayot Upamecano bestätigt nach #FCBSVW Gespräche mit dem FC Bayern über eine Vertragsverlängerung: „Das macht mein Berater mit Max und Christoph. Die Gespräche sind gut. Aber ich bin nur voll und ganz auf mein Spiel fokussiert.“ Eberl lobt Upamecano: „Dayot spielt eine super… — Kerry Hau (@kerry_hau) February 7, 2025

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Дайо Упамекано виступає за Баварію з літа 2021 року, коли він перейшов з РБ Лейпцига за 42,5 мільйона Євро. Чинна угода між гравцем та клубом розрахована до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні французький центрбек взяв участь у 27 матчах, у яких він відзначився двома голами та сімома попередженнями.

Нагадаємо, що Дайо Упамекано зіграв у поєдинку з Вердером, який Баварія розгромила з рахунком 3:0.

Раніше стало відомо, що в контракті Гаррі Кейна, який зробив дубль у грі з бременцями, є сума відступних, яка з часом буде зменшуватися.