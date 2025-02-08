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Основний центрбек Баварії підтвердив переговори з клубом щодо нового контракту

Олексій Погорелов — 8 лютого 2025, 01:00
Дайо Упамекано
Дайо Упамекано
Баварія Мюнхен

Захисник Баварії Дайо Упамекано зізнався, що його агент зараз розмовляє з керівництвом мюнхенського клубу – сторони обговорюють новий контракт для 26-річного француза.

Слова футболіста наводить журналіст Sky Sports Керрі Хау.

"Мій агент веде переговори про новий контракт з Максом Еберлєм (генеральний директор) і Крістофом Фройндом (спортивний директор). Розмови хороші. Але я повністю зосереджений на своїй грі", – сказав Упамекано.
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Дайо Упамекано виступає за Баварію з літа 2021 року, коли він перейшов з РБ Лейпцига за 42,5 мільйона Євро. Чинна угода між гравцем та клубом розрахована до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні французький центрбек взяв участь у 27 матчах, у яких він відзначився двома голами та сімома попередженнями.

Нагадаємо, що Дайо Упамекано зіграв у поєдинку з Вердером, який Баварія розгромила з рахунком 3:0.

Раніше стало відомо, що в контракті Гаррі Кейна, який зробив дубль у грі з бременцями, є сума відступних, яка з часом буде зменшуватися.

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