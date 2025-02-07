Баварія впевнено обіграла Вердер у матчі-відкритті 21 туру Бундесліги

Баварія здобула переконливу перемогу над Вердером у межах 21 туру німецької Бундесліги.

Єдиний матч ігрового дня завершився з рахунком 3:0 на користь лідера чемпіонату. Дублем з пенальті відзначився Гаррі Кейн, а також гол на свій рахунок записав Лерой Сане.

Вердер після цього поєдинку ризикує втратити восьму сходинку в чемпіонаті Німеччині, адже команду можуть обійти відразу три суперники.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

21 тур, 7 лютого

Баварія – Вердер 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 56 Кейн (пен), 2:0 – 82 Сане

У наступному матчі Бундесліги Баварія зіграє з чинним чемпіоном Баєром, а Вердер прийматиме одного з аутсайдерів Гоффенгаймом.

Раніше повідомлялося, що англійський захисник Баварії Ерік Даєр покине клуб після закінчення контракту, який чинний до наступного літа.