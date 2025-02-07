ПСЖ продовжив контракти з Енріке та трьома гравцями основного складу
ПСЖ зробив велике оголошення про нові угоди з ключовими та не дуже особами команди.
Про це столичний клуб повідомив на своєму сайті.
Чинний чемпіон Франції підписав новий контракт з Луїсом Енріке, який продовжить займати посаду головного тренера до літа 2027 року.
Також свої підписи під новими угодами з парижанами поставили Ашраф Хакімі, Вітінья та Нуну Мендеш – їхні контракти тепер розраховані до літа 2029 року.
У той же час Йорам Заге продовжив свою угоду до 2028 року. Також клуб повідомив, що Ібрагім Мбає та Науфель Ель-Ханнах підписали свої перші професійні контракти (до літа 2027 року).
"Ми раді оголосити про продовження контракту з нашим тренером Луїсом Енріке та шістьма фантастичними гравцями, які продовжують будувати своє майбутнє в Парі Сен-Жермен.
Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш, Вітінья та Йорам Заге зробили величезний внесок у розвиток нашого клубу, і ми також дуже пишаємося тим, що наша Академія випустила блискучих молодих гравців Ібрагіма Мбає та Науфеля Ель-Ханнаха, які переходять на професійний рівень.
Ці оголошення є ще одним прикладом міцного, довгострокового фундаменту, який ми створили в Парі Сен-Жермен, заснованого на розвитку найкращих талантів, які вірять у проєкт, борються за футболку і ставлять колектив понад усе. Я особливо вдячний нашому тренеру Луїсу Енріке, який за такий короткий час забезпечив значний прогрес і культурні зміни в клубі", – заявив президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.
Після 20 зіграних турів ПСЖ лідирує в таблиці чемпіонату Франції, заробивши 50 очок.
У Лізі чемпіонів підопічні Луїса Енріке заскочили до топ-24 основного етапу й вже скоро зіграють з Брестом у стикових матчах плейоф.