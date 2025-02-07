ПСЖ продовжив контракти з Енріке та трьома гравцями основного складу

ПСЖ зробив велике оголошення про нові угоди з ключовими та не дуже особами команди.

Про це столичний клуб повідомив на своєму сайті.

Чинний чемпіон Франції підписав новий контракт з Луїсом Енріке, який продовжить займати посаду головного тренера до літа 2027 року.

Також свої підписи під новими угодами з парижанами поставили Ашраф Хакімі, Вітінья та Нуну Мендеш – їхні контракти тепер розраховані до літа 2029 року.

У той же час Йорам Заге продовжив свою угоду до 2028 року. Також клуб повідомив, що Ібрагім Мбає та Науфель Ель-Ханнах підписали свої перші професійні контракти (до літа 2027 року).

Le @PSG_inside est très fier d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur Luis Enrique jusqu’en 2027, ainsi que celles d'Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes et Yoram Zague.

Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach signent quant à eux leur premier contrat professionnel. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2025

"Ми раді оголосити про продовження контракту з нашим тренером Луїсом Енріке та шістьма фантастичними гравцями, які продовжують будувати своє майбутнє в Парі Сен-Жермен. Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш, Вітінья та Йорам Заге зробили величезний внесок у розвиток нашого клубу, і ми також дуже пишаємося тим, що наша Академія випустила блискучих молодих гравців Ібрагіма Мбає та Науфеля Ель-Ханнаха, які переходять на професійний рівень. Ці оголошення є ще одним прикладом міцного, довгострокового фундаменту, який ми створили в Парі Сен-Жермен, заснованого на розвитку найкращих талантів, які вірять у проєкт, борються за футболку і ставлять колектив понад усе. Я особливо вдячний нашому тренеру Луїсу Енріке, який за такий короткий час забезпечив значний прогрес і культурні зміни в клубі", – заявив президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Після 20 зіграних турів ПСЖ лідирує в таблиці чемпіонату Франції, заробивши 50 очок.

У Лізі чемпіонів підопічні Луїса Енріке заскочили до топ-24 основного етапу й вже скоро зіграють з Брестом у стикових матчах плейоф.