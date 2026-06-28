Баварія хоче продати іменитого голкіпера

Баварія вирішила продати голкіпера Александера Нюбеля влітку поточного року.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

Баварія придбала Нюбеля ще в 2020 році, розраховуючи на нього як на потенційного наступника Мануеля Ноєра. Проте Нюбель провів у Баварії лише один сезон, після чого почав їздити по орендах – спершу провів 2 роки в Монако, потім – 3 сезони в Штутгарті.

Тепер же керівництво Баварії вирішило продати 29-річного воротаря. Перший претендент уже з'явився – це Бешикташ, який запропонував за Нюбеля 5 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. Проте Баварію така пропозиція не влаштувала: чемпіони Німеччини хочуть отримати за гравця 20 мільйонів.

Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до Нюбеля з боку Манчестер Сіті та Ювентуса. Контракт голкіпера розрахований до літа 2029 року.