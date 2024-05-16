Срна: Шахтар сильно змінився з приїздом Пушича

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна вважає, що донецький клуб сильно змінився після приходу Маріно Пушича на посаду головного тренера.

Його слова передає пресслужба команди.

"Кожна людина, яка розбирається у футболі, розуміє, що Шахтар дуже сильно змінився з приїздом Маріно Пушича та його тренерського штабу. Хочу сказати, я радий, що він тут. І ми всі будемо дуже раді, якщо він залишиться. А я впевнений, що він залишиться з нами.

Це тренер, який узяв команду в дуже важкий момент, скажімо так, за 40 годин до гри з Барселоною, і він пройшов групу Ліги чемпіонів, виграв Кубок, виграв чемпіонство. Тому ми можемо лише привітати його та тренерський штаб із чудовою роботою протягом цих п’яти місяців", — сказав Срна.

Нагадаємо, напередодні "гірники" перемогли Ворсклу у фіналі Кубку України та зрівнялися за кількістю трофеїв з Динамо.

Також нещодавно Шахтар достроково виграв чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над киянами в очному протистоянні.