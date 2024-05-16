Пушич: Неважливо, скільки в нас титулів — важливо перемагати

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич розповів, що для нього перемоги важливіші за кількість титулів.

Його слова наводить пресслужба Української асоціації футболу.

"Я дуже задоволений, це неймовірні емоції. Я вдячний усім працівникам нашого клубу, особливо нашим гравцям. Вони провели дуже хороший сезон, зробили все, щоб ми змогли оформили "золотий дубль".

Моєю футбольною мрією в Шахтарі було оформити "золотий дубль", що ми й зробили. Також у мене є мрія продовжувати цю працю.

Зараз ми маємо час відсвяткувати цю перемогу. Неважливо, скільки в нас титулів — важливо просто перемагати. Головне, щоб ми продовжували свою роботу"