Пушич: Неважливо, скільки в нас титулів — важливо перемагати
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич розповів, що для нього перемоги важливіші за кількість титулів.
Його слова наводить пресслужба Української асоціації футболу.
"Я дуже задоволений, це неймовірні емоції. Я вдячний усім працівникам нашого клубу, особливо нашим гравцям. Вони провели дуже хороший сезон, зробили все, щоб ми змогли оформили "золотий дубль".
Моєю футбольною мрією в Шахтарі було оформити "золотий дубль", що ми й зробили. Також у мене є мрія продовжувати цю працю.
Зараз ми маємо час відсвяткувати цю перемогу. Неважливо, скільки в нас титулів — важливо просто перемагати. Головне, щоб ми продовжували свою роботу"
Нагадаємо, Шахтар зумів переграти Ворсклу у фіналі Кубку України та зрівнятися за кількістю трофеїв з київським Динамо.
Також напередодні "гірники" перемогли столичний клуб та достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24.