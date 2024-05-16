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Пушич: Неважливо, скільки в нас титулів — важливо перемагати

Микола Дендак — 16 травня, 08:54
Пушич: Неважливо, скільки в нас титулів — важливо перемагати

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич розповів, що для нього перемоги важливіші за кількість титулів.

Його слова наводить пресслужба Української асоціації футболу.

"Я дуже задоволений, це неймовірні емоції. Я вдячний усім працівникам нашого клубу, особливо нашим гравцям. Вони провели дуже хороший сезон, зробили все, щоб ми змогли оформили "золотий дубль".

Моєю футбольною мрією в Шахтарі було оформити "золотий дубль", що ми й зробили. Також у мене є мрія продовжувати цю працю.

Зараз ми маємо час відсвяткувати цю перемогу. Неважливо, скільки в нас титулів — важливо просто перемагати. Головне, щоб ми продовжували свою роботу"

Нагадаємо, Шахтар зумів переграти Ворсклу у фіналі Кубку України та зрівнятися за кількістю трофеїв з київським Динамо.

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Також напередодні "гірники" перемогли столичний клуб та достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24.

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