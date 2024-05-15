Шахтар переміг Ворсклу та став володарем Кубка України

Донецький Шахтар здобув перемогу над полтавською Ворсклою у фіналі Кубку України-2024.

Зазначимо, що це був перший фінал Кубку України з початку повномасштабної війни, тому поєдинок отримав символічну назву "Матч вдячності" в знак подяки до українських військових.

Відкрив фінал символічним ударом по мʼячу Захисник Маріуполя, полковник Держприкордонслужби, кавалер Ордену Данила Галицького Станіслав Керод.

Перший тайм пройшов за переваги Шахтаря. Однак, перший по справжньому гольовий момент створила Ворскла. Ібрагім Кане вийшов на оперативний простір, але переграти Дмитра Різника із вбивчої позиції не вдалось.

Втім, перший гол в матчі забили все-таки "гірники" наприкінці першого тайму. Іраклі Азаров зробив хороший навіс у штрафний майданчик, а Данило Сікан проявив свої бомбардирські якості та головою переправив м'яч у сітку воріт Павла Ісенка.

У другому таймі Шахтар продовжив тиснути на суперника. Подвоїти перевагу в матчі вдалось на 56 хвилині. Юхим Конопля залишився один на дальній стійці після подачі кутового. Гравець завдав удар головою, з яким Ісенко впорався. Проте після перегляду відеоповтору стало зрозуміло, що м'яч перед сейвом голкіпера перетнув лінію воріт.

Ворскла повернула інтригу в матчі на 85 хвилині. Микола Ковталюк отримав передачу від Іллі Крупського у штрафному майданчику і влучним ударом в один дотик відправив м'яч у сітку воріт.

Однак, на більше полтавці не спромоглись. Перемогу у фінальному матчі турніру святкував Шахтар.

Кубок України-2024

Фінал, 15 травня

Ворскла (Полтава) — Шахтар (Донецьк) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Сікан 40, 0:2 — Конопля 56, 1:2 — Ковталюк 85.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Крупський, Якубу (Бацула 57), Мякушко (Нестеренко 57), Кане, Скляр (Челядін 67), Сіссоко (Феліпе 82), Степанюк (Ковталюк 67).

Шахтар: Різник, Бондар, Степаненко (Марлон 73), Криськів, Зубков (Траоре 81), Сікан (Швед 81), Азаров, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Кевін.

Попередження: Бацула 87 — Траоре 88

Відтак Шахтар став найтитулованішим клубом в історії Кубку України — 14 перемог (У Динамо — 13).

Однак, якщо брати загальну кількість трофеїв в Україні, то донеччани встановили паритет з киянами. В обох команд — 38 титулів.

Тріумф Шахтаря дозволив їм оформити золотий дубль в цьому сезоні. Нагадаємо, донеччани перемогли Динамо у 28 турі УПЛ та завоювали чемпіонство, яке стало 15-м в історії клубу.



