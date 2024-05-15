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Паритет відновлено: Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в Україні

Станіслав Лисак — 15 травня, 21:01
Паритет відновлено: Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в Україні

Після перемоги над Ворсклою донецький Шахтар завоював 14-й Кубок України та зрівнявся з Динамо за кількістю внутрішніх трофеїв.

"Гірники" здобули 38-й титул в Україні та відновили паритет за цим показником з киянами.

Динамо має на одну більше перемогу в Українській Прем'єр-лізі — 16:15. Водночас Шахтар завоював більше Кубків — 14:13. Суперкубок команди вигравали по 9 разів.

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Шахтар, який зробив "золотий дубль" у нинішньому сезоні може зіграти з Динамо, яке стало срібним призером чемпіонату, в Суперкубку України-2024.

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