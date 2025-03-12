Срна: Ми стежили за Аліссоном пів року
Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про трансфер вінгера Атлетико Мінейро Аліссона Сантани.
Функціонер поспілкувався із ПРОФУТБОЛ.
"Ми придбали гравця, який був потрібен нам. Продали Зубкова та купили йому заміну. Ми стежили за Аліссоном пів року. Сподіваюся, він принесе нам користь і ми влучили з цією покупкою.
Привести гравця з-за кордону в Україну зараз дуже важко. Наші нові виконавці досить молоді, варто дати час на адаптацію. Іноді цей час є, а іноді його немає", – розповів Срна.
Зазначимо, що перехід вихованця бразильського футболу обійшовся "гірникам" у 16 мільйонів євро.
Нагадаємо, що цієї зими донецький клуб підписав Дієго Арройо та Кауана Еліаса. Трансфер екснападника Флуміненсе став одним з найдорожчих в історії "гірників".
Раніше Срна оцінив шанси Шахтаря на чемпіонський титул за підсумками сезону.