Срна: Ми стежили за Аліссоном пів року

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про трансфер вінгера Атлетико Мінейро Аліссона Сантани.

Функціонер поспілкувався із ПРОФУТБОЛ.

"Ми придбали гравця, який був потрібен нам. Продали Зубкова та купили йому заміну. Ми стежили за Аліссоном пів року. Сподіваюся, він принесе нам користь і ми влучили з цією покупкою.



Привести гравця з-за кордону в Україну зараз дуже важко. Наші нові виконавці досить молоді, варто дати час на адаптацію. Іноді цей час є, а іноді його немає", – розповів Срна.