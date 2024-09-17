Срна оцінив шанси Шахтаря на перемогу над Болоньєю в Лізі чемпіонів

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розповів, що "гірники" та Болонья мають однакові шанси на перемогу в матчі 1 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає Gazzetta dello Sport.

"Болонья сильна, так. Але у них зараз не найкращі результати, приблизно як і у нас – дві поразки у п'яти матчах, вони дебютують у Лізі чемпіонів, це історія. Шанси у нас обох 50/50", – сказав Срна.

Нагадаємо, матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

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