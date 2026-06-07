Порівняв гру команди Реброва та Мальдери: прогноз Ващука на матч Данія – Україна

Колишній захисник київського Динамо Владислав Ващук поділився своїми очікуваннями від матчу збірної України проти Данії.

Його слова передає BLIK.

Експерт заявив, що поки не бачить змін у грі "синьо-жовтих" у порівнянні з каденцією Сергія Реброва. Такий висновок він зробив після перемоги в дебютному поєдинку Андреа Мальдери над Польщею (2:0).

"Товарняк – є товарняк. Думаю, що в Данії ми побачимо приблизно таку ж гру у виконанні збірної України, як і в матчі проти Польщі. На тому тижні у Вроцлаві я не побачив жодних змін у малюнку гри нашої команди, те саме, що було й за Реброва. Було кілька новачків, а точніше дебютантів, хіба в цьому різниця. Таке влиття свіжої крові в контрольних іграх – звична практика. Потрібно збільшувати конкуренцію у збірній. З Польщею була обережна гра, ніхто не ризикував, це зрозуміло, нікому не потрібні травми. Не було напруги та пристрасті у грі ні українців, ні поляків", – сказав Ващук.

Ексфутболіст збірної України також поділився своїм прогнозом. Він вважає, що в цьому поєдинку немає фаворита та він врешті-решт завершиться внічию:

"Фаворита у цій грі немає, як на мене. Думаю, що багато буде залежати від того, як зіграють наші захисники, бо в обороні у збірної України є проблеми. Якщо буде позаду бетон, то попереду бодай гол, але наші хлопці зуміють забити. Поставлю на те, що матч завершиться з рахунком 1:1".

Зазначимо, що матч Данія – Україна відбудеться 7 червня та розпочнеться о 19:30 за київським часом. За текстовою трансляцією можна буде стежити тут.

Напередодні очікуваннями від гри поділився також Мирон Маркевич. Він дав ідентичний прогноз на майбутнє протистояння.