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Данія – Україна: де дивитись товариський матч

Денис Іваненко — 5 червня 2026, 08:40
Данія – Україна: де дивитись товариський матч
Данія – Україна, де дивитись матч 7 червня
УАФ

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Данії.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра на "Оденсе Стедіум" розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що до цього команди три рази перетиналися на футбольному полі. Наразі між ними зберігається паритет – по одній перемозі та нічия.

Востаннє вони зустрічалися в березні 2005 року. Тоді "синьо-жовті" виявились сильнішими, тріумфувавши з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що це буде другий матч для Андреа Мальдери на чолі збірної України. Він переможно дебютував у поєдинку проти Польщі (2:0).

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