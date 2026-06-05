Данія – Україна: де дивитись товариський матч

У неділю, 7 червня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Данії.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра на "Оденсе Стедіум" розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що до цього команди три рази перетиналися на футбольному полі. Наразі між ними зберігається паритет – по одній перемозі та нічия.

Востаннє вони зустрічалися в березні 2005 року. Тоді "синьо-жовті" виявились сильнішими, тріумфувавши з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що це буде другий матч для Андреа Мальдери на чолі збірної України. Він переможно дебютував у поєдинку проти Польщі (2:0).