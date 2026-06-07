Легенда Динамо назвав головне завдання збірної України на матч проти Данії

Йожеф Сабо поділився думками про товариський матч збірної України проти Данії, який відбудеться 7 червня.

Його слова передає Український футбол.

Досвідчений фахівець заявив, що результат у цій грі не матиме першочергового значення. При цьому він розповів про свої очікування та назвав головне завдання для "синьо-жовтих" у майбутньому протистоянні.

"Я вважаю, що футболіст, якого викликали до національної збірної, не має права грати розхлябано. Він повинен доводити тренеру, що запросили його до головної команди країни не просто так. Розумію, що з Данією буде товариська гра, що кінець сезону, не потрібно вискакувати зі штанів, однак і грати розконцентровано теж. Результат в матчі з Данією, як на мене, не повинен бути на першому місці. Виграють чи програють – байдуже. Однак тренер має отримати максимально багато цінної для себе інформації на майбутнє про гравців, а футболісти – не втратити його довіру. Тобто зіграти в повну силу, зарекомендувати себе. І стосується це всіх: і новачків, і старожилів. Як на мене, то Мальдера точно проведе ротацію складу. Звісно, не буде 11 нових гравців у старті, але п'ять-шість, чому б і ні. Тренер має дати змогу бодай по тайму зіграти всім запрошеним. Хіба що хтось з воротарів не матиме ігрового часу", – сказав Сабо.

Також експерт зробив прогноз на поєдинок. Він віддав належне Данії та вважає, що врешті-решт команди не визначать сильнішого:

"У данців хороша команда, міцна. Здається, там всі гравці з-за кордону. Там є пара виконавців з клубів АПЛ, Серії А, Бундесліги. Одним словом, легко українцям з Данією не буде – це точно. Буде результативна нічия 1:1".

Нагадаємо, що матч відбудеться в Оденсе та розпочнеться о 19:30 за київським часом. За текстовою трансляцією можна буде стежити тут.