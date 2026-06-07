Пізнаємо футбол з нової сторони: Яремчук – про тренування збірної України під керівництвом Мальдери

Форвард збірної України Роман Яремчук висловився про перші враження від роботи із тренерським штабом Андреа Мальдери.

Його слова передає пресслужба УАФ.

Нападник заявив, що велика увага наразі приділяється теорії. Він вражений новими знаннями та підкреслив, що італійському наставнику потрібен час для реалізації задуманого.

"У першу чергу, у нас дійсно дуже багато теоретичних занять. Вважаю, що футболісти отримують від цього задоволення, тому що ми пізнаємо футбол з нової сторони. Пізнаю футбол у таких деталях, що раніше за 30 років не міг собі уявити. Я та всі футболісти навколо мене говорять, що зараз ми проходимо процес адаптації з новим тренером, і це доволі цікаво.

Але давайте не будемо з цього робити якусь велику подію. Тренеру потрібен час, йому потрібно побудувати команду. Він це не може зробити за день, за два, за три матчі й так далі. У нього є багато інформації, яку він повинен надати нам у стислі терміни. Ми працюємо, слухаємось, виконуємо. Дуже відповідально ставимось до цього", – сказав Яремчук.