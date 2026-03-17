Півзахисник Утрехта оцінив гру Степанова: Він дуже старається, а зараз ще й забиває

Півзахисник Утрехта Дані де Віт висловився про виступи українського форварда команди Артема Степанова.

Своєю думкою він поділився у коментарі для клубного ютуб-каналу.

Футболіст нідерландської команди відзначив старання 18-річного нападника, який нарешті почав забивати у Нідерландах.

"Поки що все йде чудово, я вважаю. Він дуже старається, а зараз ще й забиває, що дуже добре для його впевненості. Думаю, для загального настрою команди важливо, коли нападник забиває. Він має продовжувати в тому ж дусі", – сказав Дані де Віт.

Нагадаємо, що Утрехт орендував Степанова до кінця поточного сезону-2025/26. Контракт Артема належить леверкузенському Баєру (до 30 червня 2027 року).

Попереднім клубом молодого українського форварда був німецький Нюрнберг, але сторони достроково розірвали співпрацю. У футболці нідерландського колективу Артем вже провів 8 матчів, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що Степанов потрапив у заявку молодіжної збірної України U-21 на березневі ігри відбору на Євро-2027. Команда Унаї Мельгоси 27 березня зіграє проти Литви, а 31-го – проти Угорщини. Наразі "синьо-жовті" посідають третє місце у своєму квартеті, набравши 4 бали у чотирьох матчах.