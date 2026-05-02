Утрехт зі Степановим дотиснув бредський НАК: українець отримав найнижчу оцінку у команді

У суботу, 2 травня, Утрехт "всуху" переграв бредський НАК на власному полі у матчі 32-го туру Ередивізі.

Підопічні Гуфкенса залишилися в меншості ще до перерви через вилучення Нассо на 35-й хвилині. Скористатися цією перевагою "сировари" змогли лише наприкінці зустрічі, коли Де Віт відкрив рахунок на 86-й хвилині. Остаточний рахунок вже на 9-й компенсованій хвилині встановив Блейк.

Український центрфорвард Артем Степанов відіграв 65 хвилин у цьому матчі та був замінений на 31-річного Себастьяна Алле. Від аналітичного порталу Sofascore гравець отримав найнижчу оцінку у складі своєї команди – 6.0. За гру він двічі пробив по воротах, віддав 10 передач з точністю 90% та загалом зробив 23 дотики до м'яча.

Чемпіонат Нідерландів – Ередивізі

32 тур, 2 травня

Утрехт – НАК Бреда 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 86 Де Віт, 2:0 – 90+9 Блейк

Утрехт з 47 очками після цього матчу посідає восьме місце у чемпіонаті, поступаючись Херенвену за сумою забитих м'ячів. А НАК Бреда так і залишився на дні турнірної таблиці.

Нагадаємо, раніше команда Артема Степанова зазнала розгромної поразки з рахунком 0:5 від Ексельсіора у матчі 31-го туру чемпіонату Нідерландів.