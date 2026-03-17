Мельгоса визначився із заявкою молодіжної збірної України на березневі матчі

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса оприлюднив список футболістів, які готуватимуться до двох найближчих поєдинків відбірного турніру Євро-2027.

Про це повідомила УАФ.

До заявки іспанського фахівця увійшли 24 гравці. З них одразу 11 виступають за кордоном.

Склад молодіжної збірної України

: Владислав Крапивцов (Жирона), Ілля Попович (Кішварда), Іван Пахолюк (Колос). Захисники : Олексій Гусєв (Кудрівка), Сергій Корнійчук (Верес), Ілля Крупський (Металіст 1925), Владислав Захарченко (Динамо), Володимир Вілівальд (Кривбас), Владислав Кисіль (Понферрадіна).

: Богдан Редушко (Динамо), Антон Царенко (Лехія), Геннадій Синчук (Монреаль), Данило Кревсун (Боруссія Дортмунд), Максим Мельниченко (Полісся), Данило Ващенко (Олександрія), Артем Гусол (Колос), Олег Федор (Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті), Євгеній Пастух (ЛНЗ), Антон Глущенко (Кудрівка), Тимур Тутєров (Ексетер Сіті), Богдан Будко (АЗ Алкмар). Нападники: Артем Степанов (Утрехт), Олександр Пищур (ЕТО Дьйор).

Зазначимо, що "синьо-жовті" 27 березня зіграють проти Литви, а 31-го протистоятимуть Угорщині. Наразі Україна посідає третє місце у своєму квартеті, набравши чотири очка в чотирьох матчах. В останній грі наша команда поступилась Туреччині.